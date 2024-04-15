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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

محافظات ومناطق ممنوع تخفيف أحمال الكهرباء بها.. تعرف عليها

تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال
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أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، استثناء بعض المناطق والمحافظات من خطة تخفيف أحمال الكهرباء لعام 2024، وذلك في تاريخ 15 أبريل 2024. حيث تزامن هذا الإعلان مع استئناف بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال في البلاد.

المحافظات المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء

استثناء أربع محافظات رئيسية وبعض المناطق في مصر من تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي كالتالي: البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

المناطق المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء

بالإضافة إلى المحافظات المذكورة، فإن هناك مناطق استراتيجية أخرى تم استثناؤها من خطة تخفيف الأحمال، مثل أقسام الشرطة والمستشفيات، كما تم استثناء المناطق الصناعية ومصانع الأسمدة في جميع أنحاء الجمهورية.

المناطق المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف

وأكدت الشركة القابضة للكهرباء أيضًا من استثناء مناطق حيوية أخرى خلال فصل الصيف، مثل الساحل الشمالي ومنطقة العلمين.

تطبيق الجدول الزمني الجديد

وفقًا للإعلان الجديد، فإن الكهرباء ستنقطع لمدة ساعتين يوميًا، وذلك وفقًا للجدول الزمني الجديد لتخفيف أحمال الكهرباء. سيتم قطع التيار الكهربائي في الفترة من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بهذا، تستمر الشركة القابضة لكهرباء مصر في متابعة خطتها لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل فعال ومنظم، مع الحرص على استثناء المناطق الحيوية والاستراتيجية من الإجراءات التقشفية.

الشركة القابضة لكهرباء مصر تخفيف أحمال فصل الصيف