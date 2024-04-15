مجلس الشيوخ يحيل طلب تحديات منظومة التأمين الشامل إلى لجنة الصحة

أحال مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من العضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وكل ما دار بشأنه من مناقشات أعضاء المجلس وكذلك ردود ممثلي الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي المجلس بجلسة قادمة.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والتي ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن المنظومة الصحية تحتاج الي الكثير والكثير.

وأضاف أن الصرف على هذه المنظومة له مردود ايجابي جدا وهي قضية انسانية قبل ان تكون قضية وطنية خالصة.