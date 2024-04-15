محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية وذلك بحضور اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حيث تبدأ الإمتحانات يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الأبتدائي " فصل واحد " تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5/ 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 / 5/ 2024 .

وأشار المحافظ إلى أن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5/ 2024وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024

واضاف المحافظ بأن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والسابع ( صم وبكم وضعاف سمع ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8/ 5 / 2024وتنتهي يوم الأربعاء الموافق15 / 5/ 2024 .

وأوضح محافظ الجيزة بأن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) تبدأ يوم الخميس الموافق 9/ 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2024 .

وفيما يخص امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الأول الإعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5/ 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق15 / 5 / 2024

وامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الثاني الاعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم الخميس الموافق 9/ 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 16/ 5 / 2024 .

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية( العامة ، المهنية ، المكفوفين ، الصم ) تبدأ يوم السبت الموافق 18 / 5/ 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 / 5/ 2024 .

وتم تحديد مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 / 5/ 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024.

وامتحانات الصف الثاني الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) تبدأ يوم الخميس الموافق16 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق23 / 5 / 2024.

وبالنسبة للامتحانات الصف الاول الثانوي ( للمكفوفين ) تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8/ 5 / 2024وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14/ 5/ 2024 ، وكذا امتحانات الصف الثاتي الثانوي ( للمكفوفين ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 15 / 5 / 2024وتنتهي يوم الثلاثاء 21 / 5/ 2024.

وتحدد مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي ( العام ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8/ 5 /2024. وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22 / 5 / 2024 .

كما تحدد مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي ( العام ) تبدأ يوم الخميس الموافق 9 / 5 /2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024

وتوضح محافظة الجيزة بأنه تحدد مواعيد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بدءآ من يوم الأربعاء الموافق 8/ 5 / 2024وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024نظرآ لعدد التخصصات وكثرة المواد بها .

وتشير محافظة الجيزة بأن امتحانات مواد ( المستوي الرفيع لمدارس اللغات ، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية ) تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24/ 5 / 2024 ، وبالنسبة لمواعيد امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ من يوم الاثنين الموافق 29 / 4/ 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 30 / 4 / 2024 .

و أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى .

ولفت الي ضرورة المتابعة الدورية لاحكام السيطرة ولضمان تحقيق الشفافية داخل اللجان .

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي الوجه الاكمل .