مراسلة القاهرة الإخبارية: إسرائيل تدرس كيفية الرد على الهجوم الإيراني

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب، إن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أعلنت أن هناك اجتماعا لكابينيت الحرب سيبدأ في تمام الساعة الثانية بتوقيت القدس المحتلة ولكن لم تتح أي معلومات عن بدء الاجتماع أو الأمور التي ستناقش.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن سبب هذا الاجتماع هو دراسة كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، خاصة أن هناك انقسام في أصوات الإسرائيليين وهناك من يطالب بضرورة الرد السريع والفوري على هذا الهجوم الإيراني مستغلا الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل، وهناك من يرى بضرورة ترك الأمور للرد الدبلوماسي.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب، أن إسرائيل ربما لا تسعى لتوسيع جبهة الحرب لأنها ستقود إلى إشعال المنطقة بالكامل في الإقليم ككل.