صحيفة: العجز في الطاقة بإثيوبيا يدفع كينيا إلى دراسة التراجع عن الصفقة

كشفت السلطات في كينيا أنها يمكن أن تتراجع عن اتفاق شراء الطاقة الموقع مع إثيوبيا، ومدتها 25 عامًا حيث خرجت أزمة الكهرباء المتفاقمة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي عن السيطرة.

وأعربت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية (Epra) عن قلقها بشأن أزمة الطاقة المتصاعدة في أديس أبابا، قائلة إنها تشكل "خطرًا" على إمدادات الطاقة لنيروبي ويمكن أن تدعو إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية الموقعة في يوليو 2022، بحسب ما أوردته صحيفة إيست أفريكان الكينية.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية في بيان لها "حتى الآن لم يقدموا (إثيوبيا) أي إخطار لكينيا أو لنا الجهة التنظيمية بأنهم غير قادرين على تلبية الطلب لأن هذه التزامات تعاقدية".

وقال دانييل كيبتو، الرئيس التنفيذي للهيئة، لصحيفة إيست أفريكان في مقابلة هاتفية يوم 9 أبريل: "لكن فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة، نعم، إنها مخاطرة".

وأضاف "من وجهة نظر أمن إمدادات الطاقة، قد يكون الأمر مخاطرة لأنه حتى لو دفعوا لك (إثيوبيا) تعويضات (عن خرق العقد) فإن الواقع هو أن هناك نقصًا في الطاقة، وعلينا إعادة التفاوض لم يتخلفوا عن التسليم حتى الآن ولكن هناك خطر".

وإثيوبيا هي واحدة من دولتين فقط تستورد منهما كينيا الكهرباء، والدولة الأخرى هي أوغندا.

ووقعت كينيا على شراء الطاقة بسعر 6.5 سنت أمريكي لكل كيلووات للسنوات الخمس الأولى قبل السماح لها بإعادة التفاوض، مما يعني أن أقرب موعد يمكن أن تتم فيه المحادثات للمراجعة هو عام 2027.

وكان الهدف من الصفقة هو مساعدة كينيا على التخلص من الطاقة الباهظة الثمن من الشبكة الوطنية وضمان وجود احتياطيات لتلبية الطلب في أوقات الذروة.

ويهدف ربط كينيا مع إثيوبيا إلى ضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لنحو 870 ألف إلى 1.4 مليون أسرة كينية، 18 بالمائة منها تقع في المناطق الريفية.

ومع ذلك، تواجه إثيوبيا عجزًا كبيرًا في مجال الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وضعف الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.

وقال البنك الدولي، في بيان صحفي بتاريخ 3 أبريل الجاري، إن إثيوبيا لديها ثالث أكبر عجز في الوصول إلى الطاقة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار أن حوالي نصف سكانها لا يزالون لا يحصلون على كهرباء يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف البنك الدولي: "يستمر العجز في الكهرباء في إثيوبيا في تفاقم حالة الفقر، مما يمنع الكثير من الناس من تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ويحد من فرص الحصول على الفرص".

وتابع "لكي تستمر إثيوبيا في زيادة الوصول إلى الكهرباء من خلال توصيلات الشبكة، من الضروري أن تكون المرافق الكهربائية والبنية التحتية الأساسية مناسبة للغرض."

وأطلق البنك الدولي برنامجًا جديدًا لتعزيز وتوسيع شبكة الكهرباء في إثيوبيا، وتحسين الجدوى المالية للقطاع، وتمكين توليد الطاقة المتجددة.

وفي إطار برنامج إصلاح قطاع الطاقة والاستثمار والتحديث في إثيوبيا، سيشارك البنك مع الحكومة على مدى السنوات العشر القادمة بظرف تمويل يصل إلى 1.4 مليار دولار للمساعدة في حشد شركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص في تحويل قطاع الكهرباء..

وقد وافق البنك بالفعل على اعتماد بقيمة 522 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الذي يتضمن استثمارات في البنية التحتية الحيوية وإجراءات إصلاح القطاع لتحسين القدرة العامة لمرافق الكهرباء على إضافة التوصيلات.

وسيتم تنفيذ المشروع الرئيسي من قبل مرفق الكهرباء الإثيوبي وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، وهما مؤسستان عامتان مملوكتان للحكومة بالكامل.

وأدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها منتجو الطاقة المستقلون إلى تقليص قدرة شركة كينيا باور على خفض تكلفة الكهرباء.

ونتيجة لذلك، أوصت فرقة عمل رئاسية في عام 2021 بتجميد الصفقات الجديدة بين كينيا باور ومنتجي الطاقة المستقلين، قائلة إن الصفقات الحالية بحاجة إلى إعادة التفاوض عليها في محاولة للسماح لشركة كينيا باور بخفض الفواتير على المستهلكين.

كما منع البرلمان شركة كينيا باور من توقيع صفقات جديدة مع منتجي الطاقة المستقلين اعتبارًا من أبريل من العام الماضي لتمهيد الطريق لإجراء تحقيقات في الاتفاقيات الحالية التي تم إلقاء اللوم عليها في ارتفاع تكلفة الكهرباء.