محافظ القاهرة: تحرير 1249 محضرا لسلع مجهولة المصدر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الاسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات تضمنت ٦ طن دقيق، و٤.٥ طن بقوليات ، و٣.٥ طن مكرونة ، و٢ طن أرز ، و١.٥ طن دواجن ولحوم ومصنعات ، وطن سكر ، و٨٤٥ كجم تمر ، و٣٢٠ لفة قمر الدين ، و١٥٠ لفة تين ، و٢٠٠ كجم مشمشية ، ٥٠٠ كجم زبيب، و٨١٠ علبة سمن، ٦٥٠ لتر زيت ، و٣٠٠ كجم شيكولاتة، و١٧٥ علبة شاى ، و١٤٤ علبة تونة ، و٦٠٠٠ ريموت، و١٢٨٠٠ حجر ريموت، و٣٥٠ بستلة دهان ، وقد تم تحرير ١٢٤٩ محضر ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .