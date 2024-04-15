المستشار الألماني يحذر الصين من عواقب دعم روسيا عسكريا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس الصين من تقديم أي دعم عسكري لروسيا، يأتي ذلك قبل بدء محادثاته السياسية في بكين.

وقال شولتس اليوم الاثنين في شنغهاي، إنه يشير إلى أن روسيا تشن غزوا ضد أوكرانيا، "وسيصر على أنه لا ينبغي لأحد المساعدة في تحقيق ذلك".

وأضاف شولتس: "سأصر أيضا لذلك على مطالبة الجميع عدم الالتفاف على العقوبات وعلى عدم تسليم أي شحنات أسلحة (لروسيا)"، مؤكدا أن هذا ينطبق أيضا على السلع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية معا.

وتعتبر الصين أهم حليف لروسيا ويشتبه في أنها تزودها بمثل هذه السلع.

ومن المقرر أن يلتقي شولتس غدا الثلاثاء الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج في بكين.

وشدد المستشار على أن الحرب الروسية ليست مجرد مسألة أوروبية، وقال: "إذا تم تقليد هذا النموذج، فسيكون تهديدا للسلام والأمن في كل مكان على هذا الكوكب لأنه سيحفز كثيرين على إحداث تصحيحات تاريخية".