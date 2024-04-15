ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجيزة

اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة  
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 ( الدور الأول ) كما يلي :-
- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائى “عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع” تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8 /5 /2024 حتى يوم الاربعاء 15 /5 /2024  .
- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى “عام و فصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع والسابع صم و ضعاف سمع" تبدأ الامتحانات من يوم الاربعاء 8 /5 /2024 حتى يوم الاربعاء 15 /5 /2024  .
- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائى "عام و فصل واحد و مكفوفين و صم و ضعاف سمع [والثامن ] صم وضعاف سمع، تبدأ من الخميس الموافق 9 /5 /2024 حتى يوم الخميس 16 /5 /2024 .
- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الاول الاعدادى “العام والمهنى والصم والمكفوفين”  تبدأ الامتحانات من يوم الاربعاء 8 /5 /2024 حتى يوم الاربعاء 15 /5/ 2024  .
- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثانى الاعدادى “العام والمهنى والصم والمكفوفين”  تبدأ من الخميس الموافق 9 /5 /2024 حتى يوم الخميس 16 /5/ 2024 .
-الشهادة الإعدادية ( العامة ، المهنية ، المكفوفين ، الصم ) تبدأ يوم السبت الموافق 18 /5 /2024 الى يوم الخميس الموافق 23 /5 /2024 . 
- الصف الأول الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8 /5 /2024 إلى يوم الاربعاء 15 /5 /2024.
- الصف الثانى الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الخميس الموافق 16 /5 /2024 إلى يوم الخميس 23 /5 /2024.
- الصف الأول الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8 /5 /2024 إلى يوم الثلاثاء 14 /5 /2024.
- الصف الثانى الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15 /5 /2024 إلى يوم الثلاثاء 21 /5 /2024.
- الصف الأول الثانوى (العام) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8 /5 /2024 إلى يوم الاربعاء 22 /5 /2024.
- الصف الثانى الثانوى (العام) يبدأ من يوم الخميس الموافق 9 /5 /2024 إلى يوم الخميس 23 /5 /2024.
- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه  يبدأ من يوم الاربعاء 8 /5 /2024 إلى يوم الخميس 23 /5/ 2024 نظرا لتعدد التخصصات و كثرة المواد بها .
- مواد ( المستوى الرفيع لمدارس اللغات ، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية ) تبدأ من يوم الاحد 21 /4 /2024 الى يوم الأربعاء 24 /4/ 2024
- امتحان مواد ( خارج المجموع ) تبدأ من يوم الاثنين 29 /4 /2024 الى يوم الثلاثاء 30 /4/ 2024

أحمد راشد محافظ الجيزة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الثاني الثانوي التربية والتعليم بالجيزة