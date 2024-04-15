ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 ( الدور الأول ) كما يلي :-

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائى “عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع” تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8 /5 /2024 حتى يوم الاربعاء 15 /5 /2024 .

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى “عام و فصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع والسابع صم و ضعاف سمع" تبدأ الامتحانات من يوم الاربعاء 8 /5 /2024 حتى يوم الاربعاء 15 /5 /2024 .

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائى "عام و فصل واحد و مكفوفين و صم و ضعاف سمع [والثامن ] صم وضعاف سمع، تبدأ من الخميس الموافق 9 /5 /2024 حتى يوم الخميس 16 /5 /2024 .

- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الاول الاعدادى “العام والمهنى والصم والمكفوفين” تبدأ الامتحانات من يوم الاربعاء 8 /5 /2024 حتى يوم الاربعاء 15 /5/ 2024 .

- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثانى الاعدادى “العام والمهنى والصم والمكفوفين” تبدأ من الخميس الموافق 9 /5 /2024 حتى يوم الخميس 16 /5/ 2024 .

-الشهادة الإعدادية ( العامة ، المهنية ، المكفوفين ، الصم ) تبدأ يوم السبت الموافق 18 /5 /2024 الى يوم الخميس الموافق 23 /5 /2024 .

- الصف الأول الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8 /5 /2024 إلى يوم الاربعاء 15 /5 /2024.

- الصف الثانى الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الخميس الموافق 16 /5 /2024 إلى يوم الخميس 23 /5 /2024.

- الصف الأول الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8 /5 /2024 إلى يوم الثلاثاء 14 /5 /2024.

- الصف الثانى الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15 /5 /2024 إلى يوم الثلاثاء 21 /5 /2024.

- الصف الأول الثانوى (العام) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8 /5 /2024 إلى يوم الاربعاء 22 /5 /2024.

- الصف الثانى الثانوى (العام) يبدأ من يوم الخميس الموافق 9 /5 /2024 إلى يوم الخميس 23 /5 /2024.

- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه يبدأ من يوم الاربعاء 8 /5 /2024 إلى يوم الخميس 23 /5/ 2024 نظرا لتعدد التخصصات و كثرة المواد بها .

- مواد ( المستوى الرفيع لمدارس اللغات ، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية ) تبدأ من يوم الاحد 21 /4 /2024 الى يوم الأربعاء 24 /4/ 2024

- امتحان مواد ( خارج المجموع ) تبدأ من يوم الاثنين 29 /4 /2024 الى يوم الثلاثاء 30 /4/ 2024