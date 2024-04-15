انطلاق الموسم الثالث من مسابقة المشروعات الناشئة بجامعة دمياط

أطلقت جامعة دمياط النسخة الثالثة من مسابقة " StartupPower " التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لدعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات (في أي مجال صناعي، خدمي، تجاري، إنتاج، تكنولوجي، زراعي .....) وذلك من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال لأفضل المشروعات والأفكار المقدمة على مستوى الجمهورية.

فإلى جانب احتضان المسابقة لكافة المشاريع المبتكرة فى كافة المجالات، فهي تولي هذا العام إهتماماً خاصاً بالمشاريع التى تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في تصنيع الحاصلات الزراعية وذلك من خلال تخصيص جوائز مالية خاصة لأكثر المشاريع الداعمة لتلك المجالات وتسمي هذه الجائزة بـ(جائزة التميز).