منتخب الجمباز الفني يغادر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم المؤهلة للأولمبياد

غادرت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم في الفترة من 17 حتي 20 إبريل الجاري وهي ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للرجال:

علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عمر الشبكي

مصطفى أحمد

المدرب:

الكابتن/عرفات أحمد

المدير الفني

الكابتن/ جمال مطر

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود

جودي عبدالله

شمس علي

المدربة:

الكابتن/ رضوي الجوهري

المدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية وبعدها أذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024