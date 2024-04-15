برلمانية: منطقة الشرق الأوسط لم تعد تتحمل أي صراعات.. والتوترات الأخيرة أكدت صواب رؤية مصر

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام، بعدما شنت إيران هجومًا جويًا على إسرائيل، بعد أسبوعين من هجوم تل أبيب على قنصلية طهران في دمشق.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن التوترات الأخيرة في المنطقة عقب هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، يؤكد صواب رؤية مصر وتحذيراتها المتكررة من قبل، بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي في غزة حتى لا يتسع نطاق الحرب، مضيفة: "ما حدث كان متوقعا في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني".

وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب، وتابعت: "المنطقة لم تعد تتحمل أي صراعات، ولابد من التحرك الفوري لإنهاء هذا التصعيد وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب".

وأوضحت النائبة، أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، وأن أمن مصر القومي خط أحمر لا يسمح بالمساس به، مشيدة بالموقف المصري الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة، من خلال التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، والسعي لاحتواء التوترات المتصاعدة وتجنب أي تهديدات أخرى.