تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار "الفينو" والعيش السياحي بالمخابز رغم انخفاض سعر الدقيق

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن عدم انخفاض اسعار العيش السياحي والخبز «الفينو» في المخابز بعد انخفاض سعر الدقيق، وذلك عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 121 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقالت آمال رزق الله، إنه بعد إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار الدقيق داخل الأسواق المحلية، على خلفية إعلان الاتحاد عن سلسلة من الانخفاضات في الأسعار، بسبب الإفراج عن البضائع في الموانئ خلال الفترة الأخيرة، لم يحدث أي تحرك في سعر الخبز.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق قرار شعبة المخابز على الأفران بدأ اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل، لكن بالمرور على المخابز في الأحياء المختلفة، لم يحدث أي انخفاض.

ورغم تأكيد الشُعبة على انخفاض طن الدقيق بمعدل يقرب من 13٪، في ظل توافر الدقيق بمختلف أنواعه، إذ انخفضت أنواع هرم وسياحي وطباقي حوالي 2000 جنيه في الطن الواحد، فيما انخفض سعر طن الدقيق المروة 1450 جنيهًا، فيما انخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيهًا، بالإضافة إلي انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 110 جنيهًا بجانب انخفاض طن الدقيق الأمراء، 500 جنيه، وانخفاض طن دقيق تاج لـ 700 جنيه، إلا أن المواطن لم يشعر المواطن بأي أثر بها على سعر رغيف الخبز فلم تقم المخابز بخفض أسعار الخبز بأي شكل من الأشكال حتى اللحظة، دون أن يكون هناك سبب أو مبرر وجيه لعدم خفض سعر الرغيف.

وطالبت عضو مجلس النواب، كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر بتفعيل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد سعر رغيف العيش السياحى، والأخذ فى الاعتبار الانخفاض الحاد فى أسعار الدقيق عالميا ومحليا، والذي قد هبط من حاجز 26 ألف جنيه للطن إلى أقل من 12 ألف جنيه، وهو ما يستدعى التخفيض التلقائي لأسعار الخبز.

كما طالبت إلزام الأفران بالبيع بنظام محدد ووضع ميزان ديجيتال متطور فى جميع الأفران للحيلولة دون غش المستهلكين وإيقاف نظام البيع بالرغيف غير محدد الوزن