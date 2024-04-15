أعلنت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء عن مواعيد فصل التيار الكهربائي علي مختلف قطاعات تحكمتها وذلك لتماشيا مع برنامج تخفيف الاحمال وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء
حيث تبدء شركه التوزيع ببدء قطع التيار الكهربائي من الساعه الـ11 صباحا حتي الساعة 5 مساء علي كافه المناطق بشكل دوري .
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اعرف مواعيد قطع التيار الكهربائي في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.. صور
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أعلنت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء عن مواعيد فصل التيار الكهربائي علي مختلف قطاعات تحكمتها وذلك لتماشيا مع برنامج تخفيف الاحمال وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء
أعلنت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء عن مواعيد فصل التيار الكهربائي علي مختلف قطاعات تحكمتها وذلك لتماشيا مع برنامج تخفيف الاحمال وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء