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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اعرف مواعيد قطع التيار الكهربائي في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.. صور

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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أعلنت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء عن مواعيد فصل التيار الكهربائي علي مختلف قطاعات تحكمتها وذلك لتماشيا مع برنامج تخفيف الاحمال وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء 
حيث تبدء شركه التوزيع ببدء قطع التيار الكهربائي من الساعه الـ11 صباحا  حتي الساعة 5 مساء علي كافه المناطق بشكل دوري .

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شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائى تخفيف الأحمال