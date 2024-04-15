روسيا: تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية في "دونيتسك"

دمرت القاذفات المقاتلة الروسية "سو-34" مركز قيادة للقوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لإقليم "دونيتسك" باستخدام قنابل جوية غير موجهة من طراز "أو دي أ بي-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.



وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أطقم القاذفات المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف (سو-34) التابعة لقوات الفضاء الروسية، هاجمت مركز القيادة الأوكراني وقوته البشرية على جبهة جنوب دونيتسك في منطقة العملية الخاصة.



وأفاد البيان بأن الضربة تم تنفيذها بواسطة قنابل جوية غير موجهة من طراز (أو دي أ بي-500) مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، التي تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط التماس القتالي..مشيرا إلى أن أطقم الطائرات الروسية عادت بسلام إلى مطار المغادرة بعد تلقي تأكيد من المخابرات الروسية بأن الأهداف تم تدميرها.