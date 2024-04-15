محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي لكل المراحل

الإثنين 15/أبريل/2024 - 01:42 م

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية وذلك بحضور الأستاذ اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حيث تبدأ الإمتحانات يوم ٨ مايو وتنتهى يوم ٢٣مايو .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الأبتدائي " فصل واحد " تبدأ يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وأشار المحافظ بأن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ .

واضاف المحافظ بأن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والسابع ( صم وبكم وضعاف سمع ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وأوضح محافظ الجيزة بأن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) تبدأ يوم الخميس الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الخميس الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وفيما يخص امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الأول الإعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤

وامتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الثاني الاعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم الخميس الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الخميس الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية( العامة ، المهنية ، المكفوفين ، الصم ) تبدأ يوم السبت الموافق ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وتم تحديد مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وامتحانات الصف الثاني الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) تبدأ يوم الخميس الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وبالنسبة للامتحانات الصف الاول الثانوي ( للمكفوفين ) تبدأ من يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤ ، وكذا امتحانات الصف الثاتي الثانوي ( للمكفوفين ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الثلاثاء ٢١ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وتحدد مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي ( العام ) تبدأ يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤ .

كما تحدد مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي ( العام ) تبدأ يوم الخميس الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ .

وتوضح محافظة الجيزة بأنه تحدد مواعيد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بدءآ من يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ نظرآ لعدد التخصصات وكثرة المواد بها .

وتشير محافظة الجيزة بأن امتحانات مواد ( المستوي الرفيع لمدارس اللغات ، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية ) تبدأ من يوم الأحد الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ ، وبالنسبة لمواعيد امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ من يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤ وتنتهي يوم الثلاثاء ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤ .

وقد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى .

لافتآ الي ضرورة المتابعة الدورية لاحكام السيطرة ولضمان تحقيق الشفافية داخل اللجان .

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي الوجه الاكمل .