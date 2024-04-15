رئيس جامعة المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية لتوجيه التهنئة الي الدكتور أحمد القاصد بعيد الفطر المبارك ،بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة، ووجه لهما وللأخوة الأقباط التحية، متمنيا استمرار اللقاءات المتبادلة بين الطرفين فى جميع المناسبات والأعياد تأكيدا على روح الوحدة الوطنية والمحبة التي تجمع الجميع في رحاب الوطن الغالي، داعيا الله ان تظل مصر وشعبها واهالي محافظة المنوفية الرائدة فى رباط إلى يوم الدين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ومن جانبه أكد مطران المنوفية، حرصه الدائم علي زيارة الجامعة وتقديم التهنئة لأسرة الجامعة فى جميع المناسبات والاحتفالات، موجها خالص التهنئة بهذه المناسبة العطرة، متمنيا المزيد من التطور والإزدهار لجامعة المنوفية، ومثمنا جهود رئيس الجامعة لتطوير الجامعة، وإنشاء مشروعات عملاقة تخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.