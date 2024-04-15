رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل فريق لجنة ضمان الجودة لاعتماد كلية الطب

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك فى إطار الزيارة الميدانية المقررة لكلية الطب البشري بالجامعة للحصول على الاعتماد، برئاسة الدكتور مني سيد محمد سيد غالي، وعضوية كل من الدكتور ايمان بدوي عبد الفتاح الشال، والدكتور مني حمدي حسن محمود العشري، والدكتور محمد صبري محمد بهجت، والدكتور اميرة حسن محمد عمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ابو والي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، وفريق لجنة الاعتماد بالكلية.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بفريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيدا بمجهودات الهيئة لتحقيق أهداف خطة التطوير الشامل التى تستهدفها وتطبيق معايير الجودة إيمانا بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بالمهارات التدريسية والبحثية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والارتقاء بمستوي جودة البرامج التعليمية بما يتوافق مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية، موضحاً دور الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للنهوض بالقطاع الطبي لإعداد طبيب متميز قادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودولياً وخدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم خدمة طبية متميزة، كما تطرق الحديث إلى استعدادات الكلية لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة كفر الشيخ حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة وتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تتبنى الجامعة معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030، مؤكداً أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الطب البشري لاعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وعقب اللقاء توجه فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى كلية الطب البشري للقيام بالزيارة الميدانية وتفقد جميع الأقسام بالكلية وتفقد المستشفي الجامعي، وأشادت اللجنة، بالدور المتميز الذي تقوم به الجامعة والمتمثل في كلية الطب البشري لخدمة الطلبة والنهوض بالقطاع الصحي وحسن سير العمليه التعليميه بالكلية.