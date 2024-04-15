وزير الدفاع الصومالي: هدفنا الرئيس الدفاع عن الوطن والمواطنين والدين

أكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور جامع، أن الهدف الأساس للجيش هو الدفاع عن الوطن والمواطنين والدين، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بالتعاون المشترك بين الجيش والشعب.



وقال وزير الدفاع الصومالي - في خطاب ألقاه بمناسبة تخرج الدفعة الـ10 من القوات الخاصة (دنب) في قاعدة (بيلي دوجلي) العسكرية - إن الحكومة منحت العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على المليشيات الإرهابية أهمية خاصة لتحرير المناطق المتبقية.



وأضاف - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين - أن " هذا النضال القيم الذي يخوضه الجيش بالتعاون مع قوات الدراويش والمقاومة الشعبية هو للدفاع عن دينهم وشرفهم وكرامتهم"، مؤكدا أن "شبان عازمون على الدفاع عن وطنهم مثل المناضلين السابقين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل تحرير البلاد ".