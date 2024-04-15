محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية، وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يعد التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية

جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد ياسين طه مدير عام الأبنية التعليمية، لمناقشة واستعرض الموقف التنفيذي العام للمشروعات الجارية في القطاع ، وتضمن الإشارة إلى أن تم الإعلان عن طرح 37 مشروع (إنشاء جديد وإحلال جزئي وكلي وتوسعات وتعلية ) بـ526 فصل بواقع 8 مدارس في الواسطى (الشهيد محمد صفا عبد الجواد ب، قمن العروس ب بنات، الشهيد على عبد اللطيف أبوبكر ب /إفوة، الديابية ب2 ، إفوة ع1، الثورة بالشهيد الرقيب أول شرطة محمد سعيد/ الميمون، أفوة ب الجديدة ، الشهيد إكرام محمد الناجي ت .أ/ عطف إفوة) و6 مدارس في بني سويف ( المدرسة الدولية للغات بالحي الثالث شرق النيل، الشهيد محمد أنور السادات ع ب، الدوالطة الابتدائية المشتركة، ورشة الرخام للتعليم الأساسي الشهيد العقيد مالك مهران/ سنور، الشروق التجريبية لغات/ الحي الثاني شرق النيل، الحي الثالث مجاورة خامسة ت.أ) ،بجانب مدرسة واحدة في اهناسيا (الشهيد أحمد عبد العظيم بهيج ت .أ ) و2 مدرسة في ببا ( غياضة الغربية ت.أ، الشهداء للتعليم الأساسي بطنسا بني مالو) و4 مدارس في سمسطا وهي ( مازورة للتعليم الأساسي ، العساكرة الإعدادية ، عزبة الصعايدة الابتدائية ، الكوم الأحمر للتعليم الأساسي )

بالإضافة إلى 14 مدرسة في الفشن ( الحرية للتعليم الأساسي ، بني منين ب، بني منين ع، دلهانس ب ، صلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي ، عزبة أحمد عمرو ت.أ، بني صالح الابتدائية ، عبد الله بن الزبير للتعليم الأساسي بتلت، مصطفى على للتعليم الأساسي بالجفادون، الفنت الثانوية العامة "أحمد زويل"، الجمهود للتعليم الأساسي، كوم الرمل الابتدائية ، نزلة حنا للتعليم الأساسي، البرقي الإعدادي الثانوي) ، علاوة على 2 مدرسة بمركز ومدينة ناصر وهما ( هشام الحميلي إعدادي وثانوي، الغرقد للتعليم الأساسي )

كما أشار "ياسين" إلى أنه يجرى العمل في تنفيذ 26 مشروعاً بعدد 405 فصول بتكلفة 273 مليون تقريباً، تشمل 2 مدرسة إنشاء جديد( إبشنا الثانوية العامة ،اهناسيا الرسمية للغات) عدد 2 مدرسة إحلال كلي ( اقفهص الإعدادية المشتركة ، الشهيد عبد التواب محمد ب) و12 مدرسة توسعة( أبويط الجديدة للتعليم الأساسي ، عزبة الأسكندراني ت.أ، إبشنا المجمعة الابتدائية مشتركة، بياض العرب الابتدائية بنين، الشهيد محمد جمال سعيد ت.أ، السيدة خديجة الثانوية بنات، سمسطا الابتدائية ، الشهيد مجند محمد عمر عبد الهادي فتحي ب، أبوعبيدة الجراج الثانوية، كاترينا للتعليم الأساسي، دلهانس الابتدائية 1، أقفهص الابتدائية المشتركة) و10 مدارس إحلال جزئي ( الشهيد محمد حسين محمد عبد المنعم الفنية بنات، الشهيد محمود حسن ع بنين، كفر أبجيج للتعليم الأساسي، الشهيد طلعت عبد الستار ب بالحومة،أبوصير الملق ب، محمد عثمان جلال ب ، ميهوب الديب ت.أ، الشعب بالأوقاف ت.أ، الشهيد البدري عبد التواب سعد الدين ع بنين، الفشن الجديدة ب .م)