مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب تسجيل الأفلام لدورته السابعة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، قبول طلبات تسجيل الأفلام في دورته السابعة، وتُفتح نافذة التقديم بداية من 15 أبريل وتُغلق في في 15 يوليو 2024.

وتتنافس الأفلام المختارة على جوائز نجمة الجونة وجوائز نقدية إجماليها 234 ألف دولار أمريكي عبر مسابقات المهرجان للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، وستتاح الفرصة للأفلام ذات الموضوع الإنساني للتنافس على جائزة سينما من أجل الإنسانية والتي تُمنح بتصويت الجمهور، كما يستمر المهرجان في منح جائزة نجمة الجونة الخضراء لأحد الأفلام التي تتناول القضايا البيئية.

وعلقت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "عدد الطلبات التي نتلقاها يتصاعد باطراد، من أقل من 400 مشاركة في عام 2017 إلى أكثر من 1400 في عام 2023، ولم تصل الكثير من هذه الأفلام إلى القائمة النهاية فقط، بل حصل بعضها أيضًا على جوائز المهرجان، مما يمثل شهادة على الأهمية المتزايدة لهذه الطلبات في إثراء رحلتنا السينمائية".

يمكن لصانعي الأفلام الوصول إلى نموذج المشاركة وإرشادات التقديم التفصيلية على الموقع الرسمي للمهرجان.

وتأكيدا على رؤية المهرجان ورسالته، قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "ينصب تركيزنا على تسليط الضوء على الأعمال المبتكرة والكشف عن المواهب الجديدة في الصناعة. منذ البداية، كان هدفنا هو تقديم تجربة سينمائية تدفع الإبداع والتنوع واستكشاف أصوات جديدة في مجال صناعة الأفلام. علاوة على ذلك، يمتد التزامنا إلى تعزيز الروابط بين المهنيين من الصناعات المحلية والإقليمية والدولية، وإثراء التجربة الجماعية لضيوف المهرجان".

على مدى السنوات الماضية، عزز مهرجان الجونة السينمائي مكانته كمنارة للتميز الفني في المنطقة، وحصل على دعم متزايد من المجتمع السينمائي والمتخصصين في هذا المجال في جميع أنحاء العالم. يستمر المهرجان في جذب عدد متزايد من الطلبات، والتي تساهم في النسيج السينمائي الفريد للمهرجان وتوسيع تأثيره، إلى جانب مختارات من المهرجانات الدولية والكيانات الصناعية. الدورة السابعة من المقرر عقدها في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، في مدينة الجونة.

عن مهرجان الجونة السينمائي:

تأسس مهرجان الجونة السينمائي في عام 2017 ، وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف المهرجان إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهور شغوف ومطلع، مع تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. هدفه هو ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، بروح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة ويسعى جاهدًا ليكون حافزًا لتطوير السينما في العالم العربي، لا سيما من خلال منصة الجونة السينمائية، وهو القسم المتخصص في تنمية صناعة السينما، وأُنشئ لتمكين صانعي الأفلام المصريين والعرب ومساعدتهم في العثور على الدعم الفني والمالي. تقدم منصة الجونة السينمائية برنامج جسر الجونة السينمائي الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم ومنطلق الجونة السينمائي، وهو مختبر لتطوير المشاريع والإنتاج المشترك، بالإضافة إلى سوق الجونة السينمائية، وهو مساحة عرض مهمة للمؤسسات والشركات السينمائية المختلفة للتواصل، وعرض أحدث مشاريعها.