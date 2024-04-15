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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تعلن موعد امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع

مدارس
مدارس
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء امتحانات المهام الأدائية وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية ، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن وضع الإمتحانات مسئولية الموجهين الأوائل، موضحة انه يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، وكذا اتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج طبقاً للقرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧.

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