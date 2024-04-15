بكين تطالب طهران وتل أبيب بضبط النفس

طالبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إيران وإسرائيل بالحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة لمنع الانزلاق إلى حرب إقليمية.

وعلقت عدد من الدول رحلات الطيران إلى إسرائيل على خلفية الهجوم الإيراني الذي وقع السبت الماضي.

وقالت إيران، إنها لا ترغب في توسيع الحرب أو إثارة التوترات في المنطقة عقب ردها الأخير على إسرائيل، مشيرة إلى أنها شنت هجومًا لا يستدعي ردًا.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل تحت اسم "الوعد الحق" ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق، بينما توعدت إسرائيل بالرد على إيران في الوقت المناسب دون تحديد نطاق ذلك الرد.