فى يوم الفن العالمى.. قطاع المتاحف يستعرض الكنوز الفنية المتنوعة عبر الحضارات

استعرض قطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحة والآثار، الكنوز الفنية المتنوعة التي تزخرف متاحف مصر عبر الحضارات، وذلك احتفالا باليوم العالمى للفن، باعتباره نافذة على الحضارات.

ونشر القطاع على صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "الفن لغة عالمية ونافذة على الماضي ترى من خلالها إبداعات الأجداد وثقافتهم وحضارتهم. يحتفل العالم باليوم العالمي للفن في 15 إبريل من كل عام؛ للتأكيد على الدور الهام الذي يلعبه الفن في معرفة واستكشاف التنوع الثقافي لجميع الشعوب في كافة أنحاء العالم وتبادل المعرفة وتشجيع الأصالة والانتماء."

وأضاف: "منذ فجر التاريخ، كان الفن رفيق الإنسان في رحلته عبر الزمن، تاركاً بصماته على صفحات الحضارات المختلفة، كشاهد حي على إبداعه وتطوره."

وتابع: "ففي مصر، أرض الحضارة والفنون، نجد أن الفن قد لعب دورًا هامًا في نقل ثقافة وحضارة شعبها العريق وتجسيد إبداع الإنسان المصري وتطوره عبر العصور تاركاً لنا إرثًا غنيًا من اللوحات والمنحوتات والفنون المختلفة التي تضافرت فيما بينها على مر العصور لتشكيل الشخصية الفنية المصرية المُتفردة التي تُجسد مختلف جوانب الحياة في الماضي ونرسم بها خطوط الفنون للحاضر والمستقبل".

الجدير بالذكر ان العالم يحتفل بيوم الفن العالمى، فى 15 من ابريل من كل عام، وذلك بهدف تشجيع الفن للإبداع والابتكار والتنوع الثقافي للأفراد .

https://www.facebook.com/watch/?v=811267941028299