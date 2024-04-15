"العمل بالقاهرة" تنظم ندوة للتوعية حول المشكلة السكانية وآثارها

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي ، قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومكتب عمل روض الفرج ، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، بمستشفي الخازندارة، بحضور 50 من الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفي.

تناولت الندوة عدة موضوعات منها: مخاطر بيئة العمل ، وكذلك المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات تنظمها المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتعريف بمفهومها ، وخطة الطوارئ والإخلاء في القطاع الصحي ، بهدف نشر الوعي بين العاملين بالمستشفيات حماية لأرواحهم و المرضي والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة بأنواعها ، وتوفير مناخ عمل آمن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بمختلف المنشآت والقطاعات بأهمية تطبيق اشتراطاتها وأساليبها حماية للعنصر البشري أساس التنمية ، والحفاظ على المنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار.

وأضاف مدير المديرية أنه بالتنسيق بين مكتب روض الفرج للسلامة والصحة المهنية والمجلس القومي للسكان جرى تنظيم الندوة بمشاركة عبير محمد مدير المكتب ، و فيولا سامي مفتش ، وأعضاء المجلس القومي للسكان ، كما قام اكرم عمران مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي للسكان بتعريف الحضور بالمشكلة السكانية وآثارها على المجتمع ، بحضور مدير المستشفى ، والدكتور وحيد الشال ، وميلاد ايليا مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى .

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