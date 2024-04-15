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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

وفد من الكنيسة الإنجيلية في وستفاليا يزور بيت لحم للتعرف على الواقع الفلسطيني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل حنا حنانيا نائب رئيس بلدية بيت لحم، اليوم الإثنين، وفداً من الكنيسة الإنجيلية في وستفاليا ضم القس الدكتور ألبريشت فيليبس ورالف لانج سونتاج، وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي سمير أبو دية وداود الصلاحات ومدير عام البلدية، أنطون مرقص وموظفة العلاقات العامة  ميرال جقمان.

رحب حنانيا بالضيوف في مدينة بيت لحم، وأثنى على زيارتهم لمدينة بيت لحم للإطلاع على الواقع الفلسطيني، وقدم لهم شرحاً عن تاريخ الصراع المستمر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وتأثيرات الحرب على مدينة بيت لحم من الجانب الاقتصادي والأمني وزيادة نسبة البطالة وسلب المصادر الطبيعية والأراضي الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الهجرة.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القانون الدولي ووقف قتل الفلسطينيين الأبرياء لأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، آملاً أن ينقل الوفد رسالة السلام من مدينة بيت لحم إلى العالم، كونها مدينة السلام التي حظيت بمكانة عالمية بميلاد رسول المحبة والعدل والسلام فيها.

ومن جانبهم، أكد الضيوف دعمهم للشعب الفلسطيني وأشاروا إلى أن هذه الزيارة التضامنية تهدف إلى الإطلاع على الوضع السياسي والاقتصادي العام في فلسطين وفي بيت لحم بشكل خاص والتحديات اليومية التي تواجه المدينة.

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