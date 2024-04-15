محافظة الإسكندرية تعلن مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بمختلف الأحياء

مع تزايد بحث مواطني الإسكندرية حول مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، أعلنت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مواعيد انقطاع التيار الكهربي بالإسكندرية والتي سيتم تنفيذها بداية من اليوم الإثنين 15 أبريل، لتكون من 1 ظهرًا وتنتهي في الخامسة مساءً.

وتبدأ خطة تخفيف الأحمال الجديدة اليوم، بعدما أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء خطتها الجديدة، لبدء التطبيق الفعلي، على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة، في مختلف مناطق وشوارع الإسكندرية داخل الأحياء الفرعية.

وتم إدراج جداول خطة تخفيف الأحمال الجديدة للتيار الكهربائي بأسماء الأحياء من خلال هذا الرابط، ويوجد بيانات المناطق والشوارع التي تم بالفعل تحديد مواعيد يومية يتم من خلالها قطع التيار الكهربائي عنها في الإسكندرية والتي تتراوح ما بين 4 و5 ساعات يومياً في إطار خطة تخفيف الأحمال.

بينما شملت خطة تخفيف الأحمال الجديدة والتي من المفترض أن يتم تطبيقها اليوم الإثنين تقسيم مناطق الإسكندرية بأحيائها المختلفة، إلى 11 مجموعة، تشمل كل حي منهم مجموعة من المناطق والشوارع الرئيسية، ويتم بها انقطاع التيار الكهربائي على مدار 12 ساعة من الحادية عشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء، لمدة ساعتين فقط لكل مجموعة.

وقد أعلن من قبل مجلس الوزراء قرار وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان المبارك وأيام إجازات عيد الفطر، وذلك مساهمة من الشركة في تقديم خدمة الكهرباء طوال شهر رمضان دون الانزعاج من عدم وجودها، وتعمل الشركة في الوقت الحالي على إجراء مجموعة من الصيانات المختلفة لوحدات التوليد ومكونات الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من أجل العمل على تعزيز استقرار الخدمة والمحافظة على التيار الكهربائي دون انقطاع.