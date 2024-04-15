انتظام الدراسة بمدارس "تعليم الجيزة" عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

تفقد اليوم أشرف سلومة وكيل الوزارة في اليوم الأول للدراسة بمدارس تعليم الجيزة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مدارس الجيزة الإعدادية بنات وأبو الهول الإعدادية بنين التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وكان في استقبال عبدالمقصود السعيد مدير عام الإدارة، ومدارس الجيل الجديد للتعليم الأساسي، وعلي مبارك الابتدائية، ووحدة برطس الابتدائية، التابعين لادارة أوسيم التعليمية وكان في استقباله محمد يحيى مدير عام الإدارة.

وأثنى سلومة على حسن التعاون والانضباط من هيئة التدريس والطلاب.

وخلال جولته التفقدية أكد سلومة، ضرورة الالتزام بالحضور اليومي للطلاب والتنبيه بعدم الغياب، واستمرار تفعيل تسجيل الغياب الالكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الذين يتخطون نسبة الغياب المقررة، والانتهاء من الخريطة الزمنية المقررة للمناهج.

وتفعيل حصص المشاهدة، ومتابعة قناة مدرستي، وعمل محاضرات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، كذلك الاهتمام بنظافة العامة للمدارس ودورات المياه ، كما شدد على ضرورة الإشراف العام وإشراف الأدوار، والاهتمام بتأمين دخول وخروج الطلاب.