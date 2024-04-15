في ذكرى ميلاد عذراء السينما المصرية.. قصة زواج أمينة رزق بسبب تهديد أهلها بقتلها

وهبت حياتها للفن واستمر هذا العطاء حتى وفاتها بأشهر قليلة، حصلت على العديد من الألقاب التي أبرزها "أم السينما المصرية، عذراء أو راهبة الفن، ماما أمينة، عدوة الرجال"، تحل علينا ذكرى ميلاد الفنانة أمينة رزق التي ولدت في مثل هذا اليو عام 1910.

قدمت الفنانة أمينة رزق العديد من الأعمال الفنية وكانت في بدايتها تقدم الاستعراض وتغني وترقص وتؤدي أدوار الفتاة الجميلة المرغوبة، وتداول الكثيرون عنها أنها أحبت الفنان الكبير يوسف وهبي حبًا كبيرًا ولكن هذا الحب ربما كان من طرف واحد لهذا لم يتوج بالزواج.

أمينة رزق وإجبارها على الزواج

عُرفت بلقب عذراء السينما المصرية نظرًا لعدم زواجها طوال حياتها إلا أنها مرت بتجربة صعبة للغاية حيث أجبرت على الزواج من قبل أهلها وهو الأمر الذي خضعت له بسبب تهديد أهلها بالقتل.

ولكن برغم من خضوع أمينة رزق، لهذا الأمر إلا أنها قررت أن يكون زواجًا على الورق فقط ولم يفعل هذا الزواج في الحقيقة.

أمينة رزق توضح سبب عدم زواجها

كشفت الفنانة الراحلة أمينة رزق عن سبب عدم زواجها في إحدى لقاءاتها التلفزيونية قائلة: "كنت أرى فى كل مأساة أجسدها أو أقرأها أن الرجل كان سببا فيها بعدما يسلط على المرأة مغناطيس الحب، لذلك كرهت الحب بسبب الكوارث التى يسببها ولذلك أطلقوا على لقب عدوة الرجال".

وأكدت: " احترم الرجال بالتأكيد ولكن لن اتزوج واتفرغ للفن، عرفت الحب لأول مرة في سن الرابعة عشر بداية حياتي الفنية ووقتها أحبت شابا قويا لامع الاسم محاطا بكل أسباب الشهرة والمجد، أحببت هذا الشاب في صمت وأنه لم يلتفت لهذا الحب ، ولم أجرؤ على الإفصاح عن حبي له، حتى قرأت خبر خطبته لإحدى بنات العائلات المعروفة فسقطت من الصدمة".

أمينة رزق وأشهر أعمالها الفنية

قدمت الفنانة أمينة رزق عدد من الأعمال الفنية التي تخطت عدد 300 فيلم، ومن أبرزها: "دعاء الكروان، سعاد الغجرية، أولاد الذوات، بداية ونهاية، قنديل أم هاشم، أريد حلاً، السقا مات، العار، الكيت كات".

وتعددت أدوارها بشخصية الأم في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، أبرزها، "أم الفنانة نعيمة عاكف في فيلم 4 بنات وضابط ، الأم الأرستقراطية، الام الفلاحة في فيلم دعاء الكروان، الأم الصابرة وحليمة السعدية في فيلم الشيماء وعلوية هانم في مسرحية إنها حقًا عائلة محترمة" والعديد من الأدوار البارعة والتي جسدتها الفنانة أمينة رزق.