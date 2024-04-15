صحة القليوبية تغلق مركزين لعلاج الإدمان

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، حملات تفتيشية على مراكز علاج الإدمان بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة مدير الإدارة، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها اليوم، أنه جرى المرور على 37 مركزا ومستشفى لعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، على مدار أيام عطلة عيد الفطر المبارك، من يوم 9 حتى 13 أبريل الجاري.

جرى خلالها متابعة سير العمل، ومراجعة بروتوكولات العلاج الخاص بكل منشأة، كما تم رصد عدة مخالفات للعمل أثناء المرور، وأيضا وجد منشآت تعمل بكامل طاقتها ووفقا للبروتوكول والقانون.

وتابعت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه جاري إصدار 2 قرار غلق لمركزين لعلاج الإدمان لوجود مخالفات جسيمة بهما، بينما تم إصدار 11 إنذار بتلافي السلبيات مع التنبيه أنه سيتم المرور مرة أخرى مفاجئة.