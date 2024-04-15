25 ابريل .. أخر موعد لتلقى طلبات المشاركة بالملتقى الأول لشباب الباحثين العرب بجامعة عين شمس

أعلنت إدارة الملتقي الاول لشباب الباحثين العرب بكلية الاداب جامعة عين شمس بأن آخر ميعاد لتلقي طلبات المشاركة بالملتقي هو 25 ابريل الجاري.

ورحبت إدارة الملتقى بجميع الباحثين من داخل مصر وخارجها الراغبين في المشاركة عن طريق إرسال طلب للمشاركة بالأبحاث أو بالحضور فقط ، مع توفير كافة المتطلبات لهم ولراحتهم من انتقالات وإقامة طبقا لقواعد الملتقى التنظيمية، ويلتزم الباحث بالمواصفات المعلنة على موقع وصفحة الكلية الرسميين .

وتتضمن الشروط والمواصفات، ما يتعلق بطريقة الكتابة وعدد الصفحات، وألا يكون قد سبق نشر أو تقديم هذا البحث للنشر مسبقا، مع مراعاة أيضا مواصفات الكتابة وقواعدها كنوع الخط والحجم حسب لغة البحث، وستخضع كل الأبحاث المقدمة للتحكيم من قبل لجنة التحكيم بمجلة حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس.

وسيتم نشر الأبحاث المقبولة في عدد خاص بالملتقى في المجلة بعد استيفاء الشروط اللازمة للنشر دون أي مسؤولية على اللجنة التنظيمية للملتقى.

واشارت ادارة الملتقي بأن المشارك سيحصل على إفادة بالمشاركة بالملتقى مع نهاية جلسات المؤتمر كما سيحصل المشارك ببحث على إفادة بقبول النشر بعد تحكيم البحث وقبول نشره في مجلة حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس.