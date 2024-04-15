طلب إحاطة فى البرلمان حول ارتكاب قارئ للقرآن الكريم للأخطاء

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حوّل واقعة خطأ أحد قراء القرآن الكريم 11 مرة أثناء قراءته للقرآن الكريم فى صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر إذاعة القرآن الكريم.

وتساءل " قاسم" قائلاً: ماهى المعايير التى يتم على أساسها اختيار قراء القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون؟، مشيراً إلى أن هذا القارئ كان قد أخطأ من قبل أثناء تلاوته للقرآن الكريم في ديسمبر 2022 بعد رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل وهو ما تسبب في اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة ضده، كما ارتكب نفس القارئ أخطاء أثناء شعائر صلاة الجمعة يوم 29 ديسمبر 2023، وجاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال النائب محمود قاسم : لقد سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخطاء كثيرة وقع فيها هذا القارئ خلال قراءته قرآن الفجر ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن وباحثين في التلاوة عددًا من الانتقادات لهذا القارئ وطالبوا بضرورة محاسبته على تكرار أخطائه خلال الفترة الماضية في تلاوة القرآن الكريم، مطالباً بعرضه على لجنة القراء والمبتهلين لإقرار صلاحيته من عدمه حيث من الممكن أن تقرر اللجنة إيقافه نهائياً لتكرار الأخطاء التي قام بها

كما طالب النائب محمود قاسم بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل من يتقدمون بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم فى الإذاعة والتلفزيون مع إلغاء عمل اللجنة الحالية، مؤكداً ضرورة أن تضم هذه اللجنة فى عضويتها كبار الأساتذة من جامعة الأزهر الشريف من المتخصصين فى القرآن الكريم وكبار قراء القرآن الكريم وممثلين من نقابة قراء القرآن الكريم على أن تقوم اللجنة بإجراء اختبارات جديدة للقراء الحاليين أيضاً حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء الفادحة.