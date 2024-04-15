مصادر أمريكية: إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني

قال 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل قد ترد اليوم الاثنين، على الهجوم الإيراني.

وحسب المسؤولين، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حاول خلال محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثني تل أبيب عن الرد المتسرّع.

وسبق أن أكدت واشنطن أنها لن تشارك في أي عملية هجومية ضد إيران، وتعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية موحّدة مع حلفائها في محاولة لمنع الأعمال العدائية من التصاعد إلى حرب مفتوحة يمكن أن تجتاح الشرق الأوسط وتورطها.

وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، مساء السبت، ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري.

وطبقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.