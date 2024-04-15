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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ماكرون: سنفعل "كل ما هو ممكن" من أجل التوصل إلى هدنة خلال دورة الألعاب الأولمبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى هدنة أولمبية وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 والتي يجب أن تكون "لحظة سلام دبلوماسية ".

وقال الرئيس الفرنسي في حوار خاص لقناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ - نقل راديو "فرنسا الدولي" مقتطفات منه - "إننا نريد العمل من أجل التوصل إلى هدنة أولمبية"، معربا عن اعتقاده بأنه "من خلال هذه فرصة، سأحاول إشراك العديد من شركائنا مثل الصين حيث سيقوم رئيسها بزيارة باريس في غضون الأسابيع القليلة القادمة ".

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون في باريس من الجمعة 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس 2024.

 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 هدنة أولمبية