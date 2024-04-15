مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع للرد على إيران

يجتمع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بعد قليل اليوم الاثنين، لبحث الرد المناسب على إيران.

وقال مصدر حكومي إسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يجتمع في الساعة الـ2 بعد ظهر اليوم الاثنين في 11:00 بتوقيت جرينتش مع مجلس وزراء الحرب الذي خوّله الوزراء الآخرون لاتخاذ قرار بشأن أي ردّ على الهجوم الإيراني، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال المصدر إن مجلس وزراء الحرب، الذي يضم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بيني جانتس وعدداً من المراقبين، كان قد اجتمع مساء أمس الأحد.

في السياق ذاته قال مصدر إسرائيلي مطلع على مداولات الحكومة إن القرار الذي يواجه مجلس الوزراء الحربي المكون من 5 أشخاص، بما في ذلك نتنياهو، هو ما إذا كان يجب "التحرك بشكل كبير" ضد إيران أو الرد بطريقة أكثر معقولية.