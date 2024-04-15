تجديد حبس ديلر الأستروكس المخدر بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس متهم بترويج مخدر الاستروكس15 يوما على ذمة التحقيقات .

كان قسم شرطة السلام، بمديرية أمن القاهرة، تلقي معلومات تفيد قيام متهم مقيم بدائرة القسم بترويج مخدر الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى، و سلاح أبيض "سكين.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدر ة بهدف بيعها والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية