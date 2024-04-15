بدء محاكمة سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبه الشماع

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق أولي جلسات محاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بوفاة حبيبة الشماع.

ويمثل المتهم أمام هيئة المحكمة بعد أن أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات تتعلق بالتالي..

- بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع لمعاقبته والشروع في خطفها بطريق الإكراه.

-حيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

- قيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

كما ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.



كما كشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.