صناعة الحبوب: جاهزية الصوامع لاستقبال القمح المحلى اعتبارا من اليوم

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة جاهزية الصوامع واماكن استلام الأقماح المخصصة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري ، حيث قامت وزارة التموين بتجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع و الشون المطورة و الهناجر و البناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة .

و أضاف النائب طارق حسانين أن الدولة حريصة على دعم المزارع المصري وتشجيعه على زراعة القمح المحلى والتوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدام القمح في انتاج الخبز المدعم لتوزيعه على أصحاب البطاقات التموينية



من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى لعام 2024 ، منها زيادة سعر أردب القمح الى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد ،متوقعا توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون الى 3.8 مليون طن قمح محلى هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع،حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية اكثر من مليون طن أيضا ،كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي ، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون الى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش ، رغم ان التكلفة الفعلة لإنتاج رغيف الخبز تصل الى حوالى 1 جنيه إلا أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن .





و أضاف عبد الغفار السلامونى أن زيادة سعر القمح المحلى هذا العام بالإضافة الى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.