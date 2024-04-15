نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( ربة منزل "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل المتاجر والمحلات بأسلوب المغافلة ، وإعترفت بإرتكاب (7) وقائع سرقة.

و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق ، وإعترف بإرتكاب (8) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" .

كما تم ضبط ( عاملان بإحدى الشركات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين ، وقيامهما بعرض لفافات سلك نت للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقة على أحد المحلات ، وضبط بحوزتهم ( 10 لفافات من الأسلاك الخاصة بشبكة الإنترنت – سيارة قيادة وملك أحدهما) وبمواجهتها إعترفا بسرقة الأسلاك من موقع الشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

