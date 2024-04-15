مدير إدارة الصف التعليمية يزور مدرسة الشرفا بنات الابتدائية

بدأت إدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة بعمل متابعات وجولات صباحية على المدارس المختلفة، وذلك تحت رعاية ياسر عكاشه مدير عام ادارة الصف التعليمية ومحمد كامل وكيل الأدارة.

وبدأت الجولات الصباحية علي مدرسة الشرفا بنات الابتدائية المشتركة، حيث أجري ياسر عكاشة مدير الإدارة زيارة للمدرسة في الصباح الباكر وحضور طابور الصباح وتحية العلم

وشدد علي الحضور كامل لجميع طلاب المدارس والبدء في التقييمات للصفوف الأولى والاستعداد لامتحانات المهام الأدائية للصفوف العليا ومتابعة الصيانة والقوافل التعليمية

وفي نهاية الزيارة اثني علي المدرسة وحسن التعاون والانضباط من هيئة التدريس والطلبة