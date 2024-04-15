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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لمتهم في النصب والتزوير بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة  بالسجن المشدد 5سنوات متهم لاتهامه النصب والاحتيال  على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم. .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد قيام عاطل باخذ مبلغ مالي منه مقابل شهادة تخرج نجله من معهد  وأخذ المبلغ المالي وهرب وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وتفتيشه عثر بحوزته سلاح ناري و فرد خرطوش  .

وبسؤاله أقر بممارسته نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية 5 سنوات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة النصب والإحتيال على المواطنين تخصص في النصب والتزوير