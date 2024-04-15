ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: انتظام استلام بشائر الأقماح المحلية بصومعة الراجحى بتوشكى

إنتظام إستلام بشائر
إنتظام إستلام بشائر الأقماح المحلية بصومعة الراجحى بتوشكى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انتظام استلام بشائر الأقماح المحلية بصومعة الراجحى بتوشكى مع انطلاق موسم الحصاد الجديد لعام  2024 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل توريد كميات القمح داخل 7 مواقع تخزينية بسعة 175 ألف طن .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان، أنه تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات التموين والزراعة والجهات المختصة لتحفيز المزارعين وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار وزير التموين الدكتور على مصيلحى بزيادة سعر توريد أردب القمح بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و1900 جنيه نقاوة 22.5، لافتاً إلى أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر جاهزة لإستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع والتخزين ، والتى تضم صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 24 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن.

IMG-20240415-WA0002
IMG-20240415-WA0002
إستلام بشائر الأقماح صومعة الراجحى بتوشكى موسم الحصاد الجديد أخبار محافظة أسوان