طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء مخيم النصيرات وتطلق نيرانها تجاه منازل المواطنين

حلقت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أجواء مخيم النصيرات وأطلقت نيرانها تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأصيب 5 مواطنين فلسطينيين اليوم، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، كما قفصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أرض زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارات الجوية والرشقات الصاروخية بالمدفعية على أماكن متفرقة من قطاع غزة .