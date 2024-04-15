"المركزية الأمريكية": دمرنا صاروخًا باليستيًا و7 مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين قبل إطلاقها

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" أن قوتها دمرت صاروخًا باليستيًا و7 مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين قبل إطلاقها.

وأضافت، أن قواتها جاهزة ومستعدة لدعم دفاع إسرائيل في مواجهة الأعمال الخطرة التي تقوم بها إيران، كما صرحت أن القوات الأمريكية سوف تواصل العمل مع جميع شركائها الإقليميين لتعزيز أمن المنطقة.

وأوضحت أن سلوك إيران المتهور يعرض الاستقرار الإقليمي وسلامة القوات الأمريكية للخطر، كما أضافت أن القوات الأمريكية دمرت 80 مسيرة و6 صواريخ باليستية أطلقت من إيران واليمن باتجاه إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سوف يواصل العمل مع زملائه من قادة مجموعة السبع لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة،أثناء مناقشة الضربات التي قامت بها إيران ضد إسرائيل ردًا على استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق، أننا ندعو مجلس الأمن ألا يصبح رهينة لطموحات إسرائيل العدوانية، ونحن لا نسعى إلى التصعيد أو شن حرب في المنطقة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضاف أن إيران ملتزمة بمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وفي وقت سابق حذرنا عدة مرات من ممارسات إسرائيل المهددة للسلم والأمن الدوليين.

كما صرح أن إسرائيل حظت بحماية أمريكية بعد أن استهدفت قنصليتنا بدمشق، ونحن نهيب من مجلس الأمن إدانة ومعاقبة إسرائيل على الهجوم على القنصلية في دمشق.

وأوضح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن الهجمات على إسرائيل تأتي في إطار الدفاع عن النفس، وكان من الضروري الرد على تلك الضربات الإسرائيلية التي استهدفت بها القنصلية الإيرانية في سوريا.