فلسطين.. إصابة 5 مواطنين جراء استهداف إسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بإصابة 5 مواطنين فلسطينيين جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، كما قفصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أرض زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.

ومنذ قليل، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في محيط بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارات الجوية والرشقات الصاروخية بالمدفعية على أماكن متفرقة من قطاع غزة .

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

ونشرالاحتلال الإسرائيلي جنوده في شوارع البلدتي وجابت دورياتها الشوارع الرئيسية وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين.