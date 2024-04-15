ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مندوب الصين في الأمم المتحدة: الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مندوب الصين في الأمم المتحدة أن الأولوية الآن هي وقف النار في غزة ولا بدليل عن حل الدولتين، كما أن استمرار النزاع في قطاع غزة سيوسع الصراع في المنطقة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

كما صرح أن جولة التصعيد هذه ناتجة عن اتساع النزاع في غزة، وأن الضربات الإيرانية ضد إسرائيل هي رد فعل على مهاجمة قنصليتها في العاصمة السورية  دمشق، وأضاف أن طول أمد النزاع في الشرق الأوسط سيزيد الصراع.

وأمس الأحد، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي من أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

كما أكد الوزيرين على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة حل الدولتين والاهمام بالقضايا الإنسانية وتهيئة الظروف المستدامة للمفاوضات المباشرة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

مندوب الصين في الأمم المتحدة وقف النار في غزة إيران ضربات إيرانية إدانة إسرائيل