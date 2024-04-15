مندوب الصين في الأمم المتحدة: الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار في غزة

قال مندوب الصين في الأمم المتحدة أن الأولوية الآن هي وقف النار في غزة ولا بدليل عن حل الدولتين، كما أن استمرار النزاع في قطاع غزة سيوسع الصراع في المنطقة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

كما صرح أن جولة التصعيد هذه ناتجة عن اتساع النزاع في غزة، وأن الضربات الإيرانية ضد إسرائيل هي رد فعل على مهاجمة قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، وأضاف أن طول أمد النزاع في الشرق الأوسط سيزيد الصراع.

وأمس الأحد، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي من أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

كما أكد الوزيرين على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة حل الدولتين والاهمام بالقضايا الإنسانية وتهيئة الظروف المستدامة للمفاوضات المباشرة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.