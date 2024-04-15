مندوب إيران: ندعو مجلس الأمن ألا يصبح رهينة لطموحات إسرائيل العدوانية

قال مندوب إيران في الأمم المتحدة، أننا ندعو مجلس الأمن ألا يصبح رهينة لطموحات إسرائيل العدوانية، ونحن لا نسعى إلى التصعيد أو شن حرب في المنطقة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضاف أن إيران ملتزمة بمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وفي وقت سابق حذرنا عدة مرات من ممارسات إسرائيل المهددة للسلم والأمن الدوليين.

كما صرح أن إسرائيل حظت بحماية أمريكية بعد أن استهدفت قنصليتنا بدمشق، ونحن نهيب من مجلس الأمن إدانة ومعاقبة إسرائيل على الهجوم على القنصلية في دمشق.

وأوضح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن الهجمات على إسرائيل تأتي في إطار الدفاع عن النفس، وكان من الضروري الرد على تلك الضربات الإسرائيلية التي استهدفت بها القنصلية الإيرانية في سوريا.