بعد تتويجه بالبوندسليجا.. جماهير ليفركوزن تقتحم ملعب المباراة ضد بريمن

اقتحمت جماهير باير ليفركوزن ملعب المباراة فور إطلاق صافرة النهاية، احتفالًا بتتويج فريقهم بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه العريض على فيردر بريمن بخماسية نظيفة.

شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا من قبل أنصار ليفركوزن الذين احتشدوا في الملعب للاحتفال بلقبهم التاريخي.

سيطر ليفركوزن على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في حسم النتيجة مبكرًا بتسجيله هدفين في الشوط الأول، الأول من ركلة جزاء نفذها فيكتور بونيفاس في الدقيقة 25، والثاني من رأسية متقنة للقائد غرانيت تشاكا في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفركوزن ضغطه على مرمى بريمن، وتمكن النجم الشاب فلوريان فيرتز من تسجيل هاتريك رائع، الأول في الدقيقة 60، والثاني في الدقيقة 68، والثالث في الدقيقة 83، ليكمل الخماسية ويؤكد تتويج فريقه باللقب التاريخي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 79 نقطة، متقدمًا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، ليضمن التتويج باللقب قبل خمس جولات من نهاية البطولة.**

ويعد هذا الإنجاز بمثابة حلم تحقق لجماهير ليفركوزن التي انتظرت هذا اللقب طويلًا، حيث كان الفريق قريبًا من تحقيقه في عدة مناسبات سابقة، لكنه لم ينجح في ذلك.

وإلى جانب فوزه باللقب، حقق ليفركوزن رقمًا قياسيًا آخر، حيث أنه لم يتلق أي هزيمة طوال الموسم، ليصبح أول فريق في تاريخ البوندسليجا يحقق هذا الإنجاز منذ إنشاء البطولة عام 1963.

وبعد المباراة، ألقى مدرب ليفركوزن، تشابي ألونسو، كلمة شكر لجماهير الفريق بعد المباراة، وأعرب عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز.