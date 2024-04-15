مندوب سوريا: نحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن تدهور الأوضاع بالمنطقة

قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة أننا نحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عن تدهور الأوضاع بالمنطقة جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف، أن سوريا حذرت مجلس الأمن مرارًا من تصعيد الأوضاع بسبب ممارسات إسرائيل، وطالب مجلس الأمن بوضع حد لسياسة التجويع في قطاع غزة .

كما قال أن ما قامت به إيران ضد إسرائيل يأتي في إطار الدفاع عن النفس، ونحن نطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وصرح أن إيران نفذت الضربات ضد إسرائيل نتيجة طبيعية الممارسات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة وحربها على غزة.