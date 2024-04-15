إنتر ميلان يفرط في نقطتين ثمينتين بتعادله مع كالياري

أخفق فريق إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، في تحقيق الفوز على ضيفه كالياري، بعدما تعادل معه 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وبدأت المباراة قوية من جانب إنتر ميلان الذي ضغط على مرمى كالياري بحثًا عن هدف مبكر، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 12، عبر المهاجم الفرنسي ماركوس تورام.

وحاول كالياري العودة في النتيجة، لكن دفاعات إنتر كانت صامدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح إيدور شومورودوف في إدراك التعادل لصالح كالياري في الدقيقة 64، بعد استغلاله كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

ولم يهدأ إنتر بعد ذلك، وسعى بكل قوة لاستعادة تقدمه، وهو ما نجح فيه بالفعل في الدقيقة 74، من ركلة جزاء نفذها هاكان كالهاناوغلو بنجاح.

ولكن فرحة إنتر لم تدم طويلًا، حيث عاد كالياري للتعادل مجددًا في الدقيقة 83، عبر نيكولاس فيولا، ليخطف نقطة ثمينة من أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، يظل إنتر ميلان في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 83 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ميلان الوصيف برصيد 69 نقطة، فيما يأتي فريق كالياري في المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة.