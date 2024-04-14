غدا.. طقس حار نهارا على أغلب الانحاء مائل للبرودة ليلا والعظمي بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين ، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد ودافىء على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

كما يشهد الاثنين شبورة علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وتكون كثيفة علي مناطق مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد31 للعظمي والصغرى 16 ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغري 19 درجة .